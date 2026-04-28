Assemblea provinciale Fiaip: sul tavolo emergenza abitativa, sviluppo del property management e contrasto all’abusivismo

Savona. Emergenza abitativa, sviluppo del property management e contrasto all’abusivismo sono stati i temi principali dell’assemblea provinciale di Fiaip Savona, svoltasi presso la sede dell’Unione Industriali: “Un momento di confronto partecipato che ha visto un’ampia presenza degli associati del territorio”.

“L’assemblea rappresenta un passaggio fondamentale per condividere visioni e rafforzare il ruolo della nostra categoria, – ha dichiarato la presidente provinciale Laura Tiloca, sottolineando come – la coesione sia oggi la risposta più efficace alle complessità del mercato immobiliare”.

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