Consiglio regionale, ok unanime su relazione commissione Antimafia: “Liguria snodo strategico per criminalità organizzata”

Nella seduta odierna il Consiglio regionale ligure ha preso atto all’unanimità della relazione annuale sulle attività svolte dalla commissione regionale Antimafia nel 2025, approvata all’unanimità dalla commissione stessa nella seduta del 7 aprile scorso. La relazione, integralmente disponibile QUI, è stata illustrata in aula dal presidente della commissione, il consigliere Pd Andrea Orlando.

“La Liguria è uno snodo strategico per la criminalità organizzata, per la sua posizione, per il sistema portuale e per la mole di investimenti pubblici in corso, dal Pnrr alle grandi opere. Le mafie sono presenti, radicate e sempre più capaci di mimetizzarsi dentro l’economia legale. Grazie allo straordinario lavoro della Dda, della magistratura, delle forze dell’ordine, delle prefetture e del vasto mondo della promozione della legalità, che hanno animato l’opinione pubblica, si è aperta una nuova fase di consapevolezza del fenomeno mafioso in Liguria”, dichiara in una nota Orlando, ex ministro della Giustizia, a seguito dell’illustrazione della relazione annuale e riprendendone i contenuti. “Dalle audizioni svolte emerge un dato preciso: la ‘ndrangheta resta l’organizzazione più strutturata e radicata sul territorio, ma evolve verso una forma ‘silente’, meno visibile e più pervasiva, capace di infiltrarsi nei settori economici, nei servizi, nella logistica e nelle imprese in difficoltà. È qui che si gioca oggi la partita più delicata, non solo sulla repressione ma sulla capacità di prevenzione – prosegue l’esponente spezzino del Partito democratico -. La Liguria, con i porti di Genova, Spezia e Savona, è anche uno dei principali punti di ingresso del traffico internazionale di stupefacenti, con tecniche sempre più sofisticate e una crescente collaborazione tra mafie italiane e criminalità straniera. Parliamo di un sistema strutturato che utilizza la nostra rete logistica per alimentare mercati illegali su scala europea. Accanto a questo, cresce il rischio legato all’utilizzo distorto delle risorse pubbliche: dalle frodi ai fondi Pnrr alla turbativa d’asta, fino alla corruzione e al voto di scambio. Non sempre si tratta di reati eclatanti, ma sono i cosiddetti ‘reati spia’ che segnalano una presenza mafiosa capace di condizionare l’economia e, in alcuni casi, anche i processi decisionali pubblici”.

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