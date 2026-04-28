Due blitz antidroga tra la Spezia e Sarzana: arrestati due pusher, scatta il divieto di dimora

Due interventi distinti, a poche ore di distanza, hanno portato all’arresto di due presunti pusher tra Sarzana e La Spezia, nell’ambito dei controlli antidroga condotti dai Carabinieri delle rispettive Compagnie.

Il primo episodio si è verificato nel pomeriggio del 27 aprile a Sarzana, dove una pattuglia ha notato una cessione di sostanza stupefacente tra un giovane straniero, 26 anni e irregolare sul territorio nazionale, e una ragazza del posto. Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga, cercando nel frattempo di disfarsi di altra droga gettandola durante la corsa. Raggiunto poco dopo, ha opposto resistenza all’arresto: oltre all’accusa di spaccio, nei suoi confronti è stato quindi contestato anche il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com