È morto Carmelo “Nino” Gullace: il boss è scomparso nella sua abitazione di Toirano

Toirano. È scomparso, nella serata di domenica, all’interno della cornice blindata della sua villa di Toirano, Carmelo Gullace, noto negli ambienti della cronaca e del crimine organizzato come “Ninetto”.

Originario di Cittanova, nella Piana di Gioia Tauro, aveva 75 anni e combatteva da tempo contro una malattia che ne aveva segnato l’ultimo periodo di vita, trascorso in regime di arresti domiciliari proprio in quella residenza che, nel corso degli anni, era finita al centro di un lungo braccio di ferro giudiziario fatto di sequestri e successive restituzioni.

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