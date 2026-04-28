Finale, avanti con il ds Belvedere: “Migliorata tantissimo l’organizzazione”

Il Finale ha ufficializzato la riconferma del direttore dportivo Roberto Belvedere per la stagione 26/27. Il dirigente giallorossoblù è il primo tassello della prossima annata sportiva e per lui si tratterà del quinto anno con i nostri colori.

Prima di dare il via alla programmazione, il direttore ha fatto un bilancio di questi mesi positivi della Prima Squadra, arrivata all’obiettivo senza affanni: “Abbiamo fatto una buona stagione ottenendo il risultato con largo anticipo. Adesso ci godiamo il momento e programmeremo la stagione futura. Sicuramente siamo partiti con delle ambizioni diverse dagli anni passati, abbiamo mantenuto il programma che ci eravamo prefissati e adesso andremo avanti su questa strada. In chiave organizzativa siamo migliorati tantissimo e le cose sono andate bene. A livello di rosa, prima ci vuole la conferma del Mister e poi valuteremo entrate e uscite, come si fa tutti gli anni”. Da quello che circola, non dovrebbero esserci sorprese particolari: Alessi e il Finale dovrebbero continuare insieme, come da accordi siccome in sede di presentazione si era parlato di un progetto biennale.

» leggi tutto su www.ivg.it