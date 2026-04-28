Fratelli d’Italia Savona: “Ennesimo episodio di violenza in centro città, siamo preoccupati”

Savona. “Ieri pomeriggio, si è verificato l’ennesimo episodio di violenza, intorno alle ore 15.30, nel centro di Savona dove una persona è stata ferita e trasportata all’Ospedale San Paolo a seguito di una rissa. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza e dei sanitari della Croce d’Oro e Croce Bianca si è potuto evitare il peggio. Siamo seriamente, ma seriamente preoccupati. Questo fatto è estremamente grave, essendo avvenuto in pieno giorno e in un’area frequentata quotidianamente da famiglie, lavoratori e commercianti.

La notizia ha generato forte allarme tra i cittadini, che in queste ore hanno contattato i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia, chiedendo un intervento concreto e immediato presso le istituzioni competenti”. Lo dichiarano Simone Gattini e Giuseppe Giordanella del circolo Savona Tricolore di Fratelli d’Italia.

“Il sentimento diffuso – proseguono – è quello di crescente insicurezza: episodi simili, verificatisi in luoghi centrali e in orari di normale attività cittadina, non possono essere considerati ordinari. La gente per bene di Savona è spaventata e questo ennesimo episodio di estrema violenza gratuita, non fà altro che amplificare questa paura, facendo tornare alla ribalta il tema della sicurezza peraltro mai assopito. Ringraziando come sempre le forze dell’ordine ed i sanitari intervenuti, chiediamo un rafforzamento delle misure di sicurezza urbana: maggiore presenza delle forze dell’ordine, controlli più frequenti nelle zone sensibili e un piano coordinato di prevenzione. La sicurezza dei cittadini è un diritto fondamentale e non può diventare un tema secondario. Le famiglie, i commercianti e chi vive quotidianamente la nostra Citta’ devono poter svolgere le proprie attività senza paura sapendo di essere protetto fuori e dentro casa”.

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