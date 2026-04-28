L’8 e 9 maggio ad Albenga un convegno sull’agricoltura 4.0

Albenga. Il Rotary Club Albenga, in collaborazione con il Comune di Albenga, con il patrocinio della Regione Liguria e con l’istituto Giancardi Galilei Aicardi, si fa promotore di un’azione di sensibilizzazione degli studenti, dei cittadini, degli operatori del settore e delle istituzioni rispetto al tema dell’agricoltura sostenibile.
Ciò avverrà attraverso un convegno che si terrà nei giorni 8/9 maggio presso il complesso monumentale di San Bernardino da Siena in piazzale San Bernardino ad Albenga; il 10 maggio, invece, presso il salone della struttura scolastica, verrà organizzato un pranzo a cura dell’istituto alberghiero di Alassio teso a valorizzare l’asparago violetto di Albenga, un’eccellenza del territorio: al pranzo potranno partecipare tutti gli interessati.