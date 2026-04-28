L’Alberghiero di Finale, borse di studio in ricordo di Janira D’Amato: “Emozioni vere per la crescita dei nostri ragazzi”

Finale Ligure. All’istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure, questa mattina si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio in ricordo di Janira D’Amato, la ragazza pietrese vittima di femminicidio e alunna della scuola superiore finalese.

Un momento come sempre toccante, ricco di emozioni, ricordi, ma anche riflessione e attenzione verso il tema della violenza di genere, al quale hanno preso parte professori e dirigenti scolastici, con il saluto del vice sindaco Maura Firpo a nome dell’amministrazione comunale.

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