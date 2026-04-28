Mattinata con qualche nuvola e schiarite entro sera, massime fino a 25 gradi

La giornata si apre con cieli prevalentemente soleggiati nell’entroterra, mentre sulla costa avremo nuvolosità in aumento già dal mattino. I venti saranno moderati, prevalentemente di Scirocco e Ostro. Nel pomeriggio, pur con nubi sparse, assisteremo a graduali schiarite, più evidenti nell’entroterra. I venti sulla costa si faranno sostenuti da Sud. La sera chiude con cieli sereni, seguiti da un nuovo incremento della nuvolosità notturna. Non sono previste precipitazioni. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 15 gradi, con massime che raggiungeranno i 25 gradi. Previsioni a cura di meteospezia.com

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