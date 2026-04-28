Nuova diga, posato il 20esimo cassone: la lunghezza complessiva supera gli 880 metri

Genova. Il consorzio PerGenova Breakwater, guidato da WeBuild, annuncia la posa del ventesimo cassone della nuova diga foranea del porto di Genova. In base all’ultimo progetto esecutivo saranno 93 in tutto.
Con l’installazione dell’ultimo modulo, l’infrastruttura supera gli 880 metri di lunghezza complessiva. Il sistema conta oggi 20 cassoni, suddivisi tra tre unità di grandi dimensioni (67 metri di lunghezza per 34 di altezza) e 17 moduli standard, che compongono il corpo principale della barriera.