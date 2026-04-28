COMMENTA
CONDIVIDI
Politica

Porto Venere, Sacconi: “Il porta a porta non funziona, diamo anche ai commercianti le chiavette per i cassonetti”

Porto Venere, Sacconi: “Il porta a porta non funziona, diamo anche ai commercianti le chiavette per i cassonetti”

Rifiuti sparsi per il carruggio di Porto Venere

La consigliera di opposizione, Francesca Sacconi, interviene nuovamente per denunciare criticità nella raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche nel borgo di Porto Venere e in particolare nel carruggio.
“A metà settembre avevo già denunciato una situazione insostenibile segnalatami dai cittadini: sacchetti della spazzatura abbandonati nel carruggio e presi di mira dagli animali, col risultato di uno spargimento di immondizia per tutta la via. Oggi siamo di nuovo allo stesso punto. Nel mezzo – rileva Sacconi – è stata emessa un’ordinanza datata ottobre 2025 che impone il conferimento dei rifiuti in contenitori, così da non far mangiare il cibo agli animali, ed entro le 9 del mattino, per il ritiro. Ma a quell’ora molti negozi sono già aperti e comunque è impossibile far rispettare queste disposizioni, perché alle 11 di sera o a mezzanotte, quando i sacchetti vengono esposti all’esterno delle attività, chi c’è a controllare?”.
La consigliere, quindi, avanza la sua proposta. “A mio avviso sarebbe meglio togliere la raccolta porta a porta per i commercianti e dotarli tutti di chiavetta per poter utilizzare i cassonetti. Se i bidoni dovessero risultare troppo lontani si potrebbe riorganizzare il rifugio di piazza Bastreri che era già stato adibito a isola ecologica in passato. Non bisogna inventarsi niente di nuovo, ma guardare come fanno altrove… questo porta a porta non funziona perché non si può risalire al colpevole. Le ordinanze non servono a niente, se poi non si fanno rispettare”.

L’articolo Porto Venere, Sacconi: “Il porta a porta non funziona, diamo anche ai commercianti le chiavette per i cassonetti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com