Portofino: Piersilvio, compleanno in piazzetta e regala 50 pacchi a famiglie di Rapallo

Oggi Piersilvio Berlusconi compie 57 anni e ha voluto festeggiarli in Piazzetta a Portofino con Silvia Toffanin. Un aperitivo al bar Morena di Ugo Repetto con l’amico Matteo Viacava, sindaco di Portofino; invitata anche Elisabetta Ricci, sindaco di Rapallo, che Piersilvio ha conosciuto in occasione dell’accensione del falò, tradizionale omaggio al patrono San Giorgio. Non solo, Berlusconi nel giorno del suo compleanno ha voluto regalare cinquanta pacchi al Comune di Rapallo, destinati ad altrettante famiglie disagiate. Un gesto che Piersilvio ha già fatto in passato. In Piazzetta, a brindare al compleanno, anche Mentore Campodonico e Carlo Bagnasco.

Successivamente l’amministratore di Mediaset si è ritirarato a festeggiare assieme a Silvia Toffanin e ai loro figli.

» leggi tutto su www.levantenews.it