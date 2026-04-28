“Progetto reazione”, sabato 16 maggio a Savona un nuovo appuntamento per il corso di difesa personale

Savona. L’entusiasmo per “Progetto Reazione” continua a correre veloce. Dopo il successo dello scorso novembre, che ha visto registrare il “tutto esaurito” gia 15 giorni prima dell’avvio del corso, l’iniziativa dedicata alla difesa personale femminile, patrocinata dal Comune di Savona, Telefono Donna e l’ente di promozione sportiva Libertas, si prepara a tornare in campo.
Gli organizzatori dell’ASD Scuola Wutao Savona — il Maestro Stefano Lo Muzio insieme ai Tecnici Luciano Simone, Saida Greco, Emma Frumento e Davide Ciucci — hanno deciso di accogliere i numerosi feedback positivi trasformandoli in un nuovo appuntamento: uno stage di ripasso pratico fissato per Sabato 16 maggio dalle 16:00 alle 18:00 nella palestra Coni in Via Mentana 9, Savona.