Rapallo: il monumento agli alpini dispersi raccontato dalla sua ideatrice

È stato da poco inaugurato, a Rapallo, il monumento agli Alpini dispersi.

Un’idea di Sergio Crovetto resa possibile dalla determinazione del Gruppo Alpini Sezione di Rapallo, con il suo presidente Giovanni Orio, e dalla creatività di Alessandra Rotta, architetto decisamente poliedrica, ideatrice di tante iniziative, storica e autrice del volume “Rapallo, la storia nei secoli”, che racconta anche i tesori custoditi nella città.

Abbiano voluto incontrarla per capire il lavoro e le motivazioni della sua scelta compositiva.

Come nasce un monumento commemorativo? “Innanzi tutto, dalla volontà di interpretare il significato che i committenti vogliono dare a quel monumento e capire quali valori vogliano trasmettere. A seguire c’è lo studio della storia da riassumere, dell’avvenimento e dei sentimenti in allora generati e che oggi ancora suscita o si vorrebbe che suscitasse”.

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