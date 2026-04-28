Rapallo: le congratulazioni dell’assessore Lombardi ad Aldo Werdin

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

“Desidero esprimere i miei più vivi e sinceri complimenti a uno dei top manager del settore alberghiero per i riconoscimenti ricevuti in questi giorni – dichiara l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Mi riferisco ad Aldo Werdin che ha ottenuto sia il ‘Premio Maestro del Made in Italy’ per l’eccellenza nel turismo e nell’ospitalità italiana, promosso dalla Fondazione Imprese e Competenze per il Made in Italy con il supporto del Ministero delle Imprese e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sia la riconferma per i prossimi cinque anni quale presidente del Collegio dei Revisori di Federalberghi nazionale”.

“Se la Liguria si conferma regione trainante del turismo italiano – conclude Lombardi – gran parte del merito va anche a figure manageriali come quella di Werdin, che dirigono con grandissima professionalità le loro strutture ricettive coniugando in maniera perfetta standard elevati di qualità e massima soddisfazione per la clientela”.

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