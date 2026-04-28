Rapallo: scuola Marconi, al via i lavori di messa in sicurezza

Il Comune di Rapallo ha affidato i lavori di risanamento conservativo per la messa in sicurezza della Scuola Elementare G. Marconi, finanziati con fondi PNRR – Next Generation EU nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e Ricerca. Con la Determina n. 430 del 27 aprile 2026, il Dirigente del Settore 3 Servizi Tecnici, Arch. Andrea Bacigalupo, ha ufficializzato l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Rebora Costruzioni S.n.c. di Campomorone (Genova).

Il contributo ministeriale, pari a 300.000 euro, è stato ottenuto a seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito del 26 novembre 2025, che ha finanziato interventi urgenti di adeguamento antincendio e messa in sicurezza degli edifici scolastici su tutto il territorio nazionale. Rapallo è risultata tra i Comuni beneficiari, con il proprio progetto classificato nelle graduatorie approvate con Decreto Direttoriale n. 107 del 22 dicembre 2025.

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