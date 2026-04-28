Recco: rifiuti in pieno centro al capolinea Amt

Le lamentele si sprecano, ma non trovano risposta. I commenti sono duri. Parliamo dello stato di degrado in cui versa, nella centrale via Ippolito d’Aste a Recco, lo spazio retrostante gli ex sportelli di Amt, non più in uso, sotto le arcate del viadotto ferroviario. Zona adiacente al capolinea Amt, di proprietà delle Ferrovie e in concessione al Comune. Area limitata da inutili griglie che permettono il passaggio di topi e piccioni e che consentono ad incivili di lanciare ogni genere di rifiuti. I gestori della adiacente edicola hanno limitato il loro spazio per impedire che la notte diventi meta di sbandati. Per altro anche gli spazi chiusi in dotazione ad Amt risultano sporchi con rifiuti a terra ed una puzzolente panchina in area coperta è off limits agli utenti di Amt, centinaia ogni giorno, che attendono i bus, guardano, commentano e tornano a casa con questa immagine di Recco. Riportiamo alcuni dei commenti ripetibili: “Meno fiori e più igiene”; “Lo spazio dà un’idea delle favelas”; “Abbiamo già segnalato questa vergogna, ma nessuno provvede”; “Per altro anche l’opposizione tace”.

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