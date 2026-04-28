Salute maschile, consenso unanime in Consiglio regionale su programma regionale di prevenzione e screening

Nella seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato dalla consigliera Veronica Russo (Fratelli d’Italia), che impegna la giunta Bucci “a valutare la possibilità di attivare un programma regionale strutturato di prevenzione e screening dedicato alla salute maschile, articolato per fasce d’età – si legge nel documento -, con particolare attenzione alla prevenzione dei tumori testicolari nella fascia 14–18 anni, alla fertilità e alle malattie sessualmente trasmissibili nei giovani adulti tra i 19 e i 25 anni, e alla prevenzione delle patologie prostatiche e metaboliche nella popolazione over 50″.

Nell’odg si osserva che “in Liguria non è attualmente attivo un programma strutturato e continuativo di screening andrologico e di prevenzione dedicato alle diverse fasce d’età della popolazione maschile”.

L’assessore alla sanità Massimo Nicolò ha annunciato il parere favorevole della giunta e i capigruppo Sara Foscolo (Lega Liguria Salvini), Rocco Invernizzi (FdI), Federico Bigliolo (Vince Liguria), Chiara Cerri (FI Berlusconi), Walter Sorriento (Orgoglio Liguria Bucci Presidente) e Alessandro Bozzano (Noi Moderati) hanno annunciato voto favorevole e chiesto di sottoscrivere il documento.

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