Savona, al corteo del 1 maggio tornano i mezzi meccanici del porto

Savona. Attraverso la collaborazione riscontrata e al particolare interessamento del Sindaco di Savona, del Questore, del Direttore della Motorizzazione Civile e del Console della CULP “Pippo Rebagliati” è stata individuata una soluzione che, dopo un anno transitorio, ristabilisce lo storico percorso dei mezzi meccanici del Porto al Corteo del 1° Maggio.

“L’anno scorso sono state sollevate preoccupazioni in merito alla partecipazione dei mezzi meccanici del Porto – ricorda il consiglio dei delegati Culp -. La mancata possibilità di reiterare le caratteristiche storiche del Corteo avrebbe comportato la sconfitta dei valori della Città privando i Lavoratori savonesi di una parte importante della propria identità storica”.

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