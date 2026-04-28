Socrem, la convenzione con Centro diagnostico specialistico fino al 2027: interessati i 15mila soci

Genova. Per tutti i soci di So.Crem è stata attivata una convenzione sanitaria con Cds, Centro Diagnostico Specialistico, attraverso il programma “CDS Club Business”. La convenzione è in vigore fino al 31 dicembre 2027 e offre ai tanti soci di So.Crem – attualmente più di 15.000 – numerosi vantaggi e servizi dedicati alla salute e al benessere.

In particolare, si avrà accesso a un ampio network di strutture specialistiche (diagnostica, odontoiatria e fisioterapia) tra Liguria e Piemonte. Con condizioni economiche riservate ai soci rispetto ai listini standard, accesso facilitato alle prestazioni con tempi di attesa ridotti ed offerte esclusive e iniziative pensate appositamente per i soci. Una grande attenzione è dedicata alla prevenzione con la possibilità di aderire a percorsi e servizi orientati alla tutela della salute.

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