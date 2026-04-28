Spiagge libere Spotorno, la minoranza chiede l’annullamento della delibera di marzo: “Necessario tutelare la legittimità degli atti”

Spotorno. I gruppi consiliari di opposizione di cui fanno parte i consiglieri comunali Camilla Ciccarelli, Lorenzo Caviglia Bardini, Salvatore Massimo Spiga e Stefano Remiddi hanno depositato congiuntamente una mozione e la richiesta di convocazione del consiglio comunale per discutere l’annullamento in autotutela della deliberazione numero 2 del 2 marzo 2026, relativa all’adozione del Progetto di Utilizzo delle Aree Demaniali Marittime (PUD).

“L’iniziativa, che si pone in continuità con la formale richiesta di avvio dell’iter di annullamento in autotutela già presentata al sindaco dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza il 2 aprile scorso, nasce dalla necessità di tutelare la legittimità dell’azione amministrativa e la chiarezza nei processi decisionali del Comune di Spotorno. Dall’analisi degli atti emerge una chiara criticità procedurale: sebbene alcuni amministratori di maggioranza si siano astenuti durante la votazione finale in consiglio comunale, tale doverosa astensione non è stata osservata nelle fasi propedeutiche, ovvero in commissione consiliare e ancora prima, durante i pochi incontri con alcune delegazioni di soggetti interessati, per la divulgazione preventiva del piano di utilizzo del demanio; percorso partecipativo obbligatorio. Ciò nonostante alla presenza dei consiglieri di maggioranza che hanno abbandonato i lavori durante il consiglio comunale del 2 marzo scorso”.

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