“Tutelare agricoltori liguri da potenziali ricadute negative accordo Ue-Mercosur”, ok a odg con il sì di centrodestra e Avs

Con 19 voti a favore giunti dai consiglieri della maggioranza di centrodestra e di Alleanza Verdi e Sinistra e 7 astenuti (i consiglieri di Partito democratico e gruppo Orlando presidente) il Consiglio regionale ha oggi approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere Armando Biasi (Lega) che impegna la giunta Bucci, si legge nell’odg, “affinché siano intraprese tutte le azioni per: tutelare gli agricoltori e gli allevatori liguri dalle potenziali ricadute negative” dell’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay), “anche attraverso meccanismi di monitoraggio delle importazioni”, nonché a “supportare il nostro settore agricolo composto da piccole e medie aziende con produzioni ad elevata qualità, difendendo quelle che sono le nostre produzioni tipiche” e a “tutelare i consumatori e prevenendo rischi per la salute pubblica e l’ambiente”. L’assessore all’agricoltura, l’esponente Lega Alessandro Piana, ha espresso il parere favorevole della giunta. Nel dibattito è intervenuto anche il consigliere Pd Davide Natale esprimendo alcune perplessità sul documento.

Respinto invece un altro odg sempre riferito al comparto agricolo, presentato dal consigliere Pd Enrico Ioculano. Il documento intendeva impegnare la giunta Bucci “ad attivare immediatamente strumenti e percorsi di monitoraggio permanente su scala regionale, in collaborazione con le autorità competenti – si legge nell’ordine del giorno -, per vigilare su eventuali fenomeni speculativi sia nella vendita dei carburanti agricoli che lungo la filiera agroalimentare, al fine di evitare che la crisi diventi un pretesto per rincari ingiustificati nel carrello della spesa“, a “intervenire con urgenza” in sede di Conferenza Stato-Regioni “per sollecitare il governo e le istituzioni nazionali ad attivare misure compensative e risorse adeguate per sostenere i comparti agricoli più esposti e in sofferenza”, infine ad attivarsi presso le istituzioni europee “affinché vengano adottate politiche e misure di sostegno eccezionali per il settore agricolo, richiedendo formalmente che le risorse stanziate per far fronte all’emergenza energetica siano considerate al di fuori dei vincoli del Patto di Stabilità e Crescita (PSC)”. In aula l’assessore Piana “ha illustrato nel dettaglio le iniziative già attivate a tutela del settore, anche a livello nazionale – si riferisce nel resoconto di seduta -, e ha ritenuto, dunque, l’ordine del giorno superato”, mentre il capogruppo Avs Jan Casella ha chiesto di sottoscrivere il documento, che è stato infine respinto; 8 i voti a favore, giunti dalla minoranza, 14 quelli contrari, arrivati dalla maggioranza.

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