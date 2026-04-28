Umbertino, Montefiori: “Esclusi dalla commissione i residenti che hanno raccolto mille firme per la vivibilità del quartiere”

Il tema del quartiere Umbertino torna in commissione. Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori interviene prima della riunione ribadendo la sua avversità alla mancata convocazione di alcuni residenti che nei giorni scorsi hanno realizzato una raccolta firme. In una nota Montefiori spiega: “Ho letto la convocazione della Commissione sulle problematiche dell’Umbertino. La ritengo una provocazione sciocca. Anzi, è una provocazione sciocca. È evidente che i residenti citati nella mia richiesta siano quelli che hanno promosso la petizione di mille firme e sollevato problemi sulla vivibilità del quartiere”.

Il consigliere dem accoglie con favore l’audizione dell’associazione Pro Spezia Ciassa Brin, ma sposta l’attenzione sul mancato coinvolgimento dei firmatari: “Che senso ha escludere la partecipazione di mille cittadini per i quali esiste un portavoce? Il problema è che rigettate e temete ogni elemento di partecipazione che porti contenuti critici con l’azione della Giunta”.

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