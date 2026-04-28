Vela paralimpica, campionato regionale: si è svolta a Chiavari la terza tappa

Chiavari. Bella brezza, anche se un po’ troppo leggera per essere davvero efficace contro l’onda fastidiosa di sabato 25 aprile, che ha consentito di far disputare le tre prove in singolo in programma per la 3^ tappa del Campionato Regionale di Vela paralimpica della Classe Hansa 303, promosso dal CIP con il patrocinio della Regione Liguria.

Due invece le prove svolte in doppio alla domenica, di nuovo con brezza esile, che hanno decretato il pieno successo della tappa organizzata dalla LNI Chiavari – Lavagna.

Delle sette barche scese in mare sia il sabato che la domenica, solo una ha partecipato in entrambe le date mentre nelle due giornate si sono alternate 12 unità, che tutte insieme avrebbero fatto ben altro effetto cromatico con le loro vele variopinte. Allo stesso modo, dei 20 velisti impegnati ne due giorni, soloi Eleonora Ferroni ha regatato sia in singolo che in doppio.

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