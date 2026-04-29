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Al via le Regate di Primavera: quattro giorni di vela nel Golfo del Tigullio

Al via le Regate di Primavera: quattro giorni di vela nel Golfo del Tigullio

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Portofino. Le Regate di Primavera di Portofino si confermano uno degli appuntamenti più attesi del calendario velico del Mediterraneo. Organizzate dallo Yacht Club Italiano con il supporto dei partner Belmond e Banca Passadore, la manifestazione è riservata a imbarcazioni oltre i 50 piedi e richiama alcuni tra i più prestigiosi cantieri internazionali.

A fare da cornice è lo straordinario scenario del Golfo del Tigullio, dove lo Yacht Club Italiano organizza regate fin dalla fine dell’Ottocento e ha stabilito la propria sede estiva dal 1965. Le imbarcazioni saranno ospitate tra Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure, pronte a sfidarsi in regate tra boe e percorsi costieri spettacolari, accompagnate da un ricco programma sociale.

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