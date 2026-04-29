Al via le Regate di Primavera: quattro giorni di vela nel Golfo del Tigullio

Portofino. Le Regate di Primavera di Portofino si confermano uno degli appuntamenti più attesi del calendario velico del Mediterraneo. Organizzate dallo Yacht Club Italiano con il supporto dei partner Belmond e Banca Passadore, la manifestazione è riservata a imbarcazioni oltre i 50 piedi e richiama alcuni tra i più prestigiosi cantieri internazionali.

A fare da cornice è lo straordinario scenario del Golfo del Tigullio, dove lo Yacht Club Italiano organizza regate fin dalla fine dell’Ottocento e ha stabilito la propria sede estiva dal 1965. Le imbarcazioni saranno ospitate tra Portofino, Rapallo e Santa Margherita Ligure, pronte a sfidarsi in regate tra boe e percorsi costieri spettacolari, accompagnate da un ricco programma sociale.

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