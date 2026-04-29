Antimafia, Centi (ex presidente commissione): “No ai fondi per la legge sui beni confiscati, dalla Regione segnale negativo”

Liguria. “La relazione della commissione regionale Antimafia presentata ieri dal presidente Andrea Orlando conferma con chiarezza un dato che da anni denunciamo: la Liguria è uno snodo strategico per la criminalità organizzata e i fenomeni mafiosi continuano a essere presenti, radicati e capaci di infiltrarsi nell’economia legale, nella logistica e nei grandi flussi finanziari”. Così Roberto Centi, ex presidente della commissione Antimafia del Consiglio regionale, autore, insieme all’assessore Alessio Piana, della legge 2/2024 sui beni confiscati e oggi responsabile Legalità di Avs – Sinistra Italiana Liguria.

L’ex presidente richiama alcuni episodi recenti che dimostrano come il livello di attenzione debba restare altissimo. “Solo negli ultimi giorni abbiamo assistito al maxi sequestro di oltre 65 chili di cocaina nel porto della Spezia, nascosti in un container e l’inchiesta che ha portato a oltre un secolo di condanne per il traffico di droga tra la Spagna e il Levante ligure, con basi operative tra Sarzana e la Versilia. Sono fatti gravissimi che confermano quanto le organizzazioni criminali considerino la Liguria un territorio strategico per i traffici internazionali”.

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