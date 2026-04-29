Blackout al “Pacinotti”: scatta l’allarme antincendio, studenti evacuati

Per un problema, la cui natura tecnica non è stata ancora accertata e che risulta di competenza Enel, l’edificio che ospita il Liceo Scientificio Pacinotti è stato oggetto di un distacco di corrente elettrica che ha fatto attivare l’impianto antincendio. A darne notizia è la Provincia della Spezia che aggiunge che, come da protocollo di sicurezza disposti dalla Direzione scolastica, “gli studenti sono stati fatti evacuare all’esterno dell’edificio”. I Vigili del fuoco sono stati chiamati dalla stessa direzione scolastica per un malfunzionamento evidenziato in un ascensore senza conseguenza. Sul posto stanno operando i tecnici di Via Vittorio Veneto per verificare se vi sono problematiche che possano interessare la struttura e gli impianti dell’edificio. Dopo la verifica gli studenti potranno rientrare.

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