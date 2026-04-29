Calenda chiama Salis: “Se fosse la leader del centrosinistra saremmo disponibili a dialogare”

Genova. “Vi do una notizia: se fosse Silvia Salis la leader del centrosinistra noi saremmo disponibili ad aprire un’interlocuzione. Più di questa non ve la posso dare”. L’ennesimo endorsement alla sindaca di Genova come ipotetica federatrice del campo largo e candidata in funzione anti-Meloni arriva da Carlo Calenda, leader di Azione, oggi a Genova per una tappa del tour di presentazione del suo libro Difendere la libertà. L’ora dell’Europa al cinema Sivori.

Un “auspicio”, lo definisce il senatore, subito rispedito al mittente dalla diretta interessata, pur con un grande sorriso: “Io sono sindaca qua e, visto che rimarrò qua, spero che comunque possa avere un dialogo con il centrosinistra, perché qua il nostro campo largo sta funzionando bene e credo si possa pensare di farlo funzionare anche a livello nazionale”. A Genova “non è mai mancato l’appoggio di Carlo Calenda e di Azione. Sono felice, è un attestato di stima per cui lo ringrazio“. Risposta in linea con la frenata di domenica sera, ospite della trasmissione di Fabio Fazio.

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