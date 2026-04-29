Carlo Felice, per salvare i conti la fondazione aumenta (poco) i biglietti, cerca sponsor e taglia Nervi

Genova. Passerà inevitabilmente attraverso un maggior contributo da parte dei soci pubblici e dalla ricerca di nuovi sponsor privati, ma anche da un (contenuto) aumento dei biglietti, dall’efficientamento energetico e dalla rinuncia a produzioni insostenibili – come lo sarebbe l’edizione 2026 del Festival internazionale del balletto di Nervi – la strategia di gestione del Teatro Carlo Felice di Genova il cui bilancio 2025, non ancora approvato, rischia di chiudere con 2,4 milioni di rosso e il milione stanziato recentemente dalla Regione Liguria come contributo straordinario non basterà a raggiungere il pareggio.

È quanto emerso questa mattina in commissione consiliare a palazzo Tursi, commissione chiesta dall’opposizione e in particolar modo dal capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi alla luce sia delle notizie relative al possibile buco in bilancio, sia all’indomani dell’annuncio da parte dell’amministrazione di non aver intenzione di realizzare, anche quest’anno, la kermesse a Nervi per problemi di costi. Sullo sfondo anche il recente doppio esposto di Comune e fondazione Carlo Felice a Corte dei Conti e procura di Genova in merito al bilancio 2024, fatto quadrare grazie a una presunta posta gonfiata legata al valore di alcune scenografie di seconda mano.

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