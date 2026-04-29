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Chiavari: mostra “Eros” di Santiago Cogorno, aperta fino al 3 maggio (1 compreso)

Chiavari: mostra “Eros” di Santiago Cogorno, aperta fino al 3 maggio (1 compreso)

Generico aprile 2026

Dall’ufficio stampa della Società Economica

La Società Economica di Chiavari ricorda che la mostra “Eros, di Santiago Cogorno”, inserita nella rassegna “L’Arte in Economica 2026” e allestita presso la Quadreria di via Ravaschieri 19, è visitabile fino al 3 maggio 2026. Si segnala inoltre che, in occasione della festività del 1° maggio, la mostra sarà regolarmente aperta al pubblico. Si comunica inoltre che nella giornata di oggi la mostra ha accolto i gruppi organizzati dei corsi di cultura di Lavagna, a testimonianza dell’interesse e della partecipazione che l’esposizione sta riscuotendo sul territorio.

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