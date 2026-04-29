Chiavari: mostra “Eros” di Santiago Cogorno, aperta fino al 3 maggio (1 compreso)

Dall’ufficio stampa della Società Economica

La Società Economica di Chiavari ricorda che la mostra “Eros, di Santiago Cogorno”, inserita nella rassegna “L’Arte in Economica 2026” e allestita presso la Quadreria di via Ravaschieri 19, è visitabile fino al 3 maggio 2026. Si segnala inoltre che, in occasione della festività del 1° maggio, la mostra sarà regolarmente aperta al pubblico. Si comunica inoltre che nella giornata di oggi la mostra ha accolto i gruppi organizzati dei corsi di cultura di Lavagna, a testimonianza dell’interesse e della partecipazione che l’esposizione sta riscuotendo sul territorio.

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