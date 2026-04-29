COMMENTA
CONDIVIDI
Economia

Contship, Gasselin: “Crescita consolidata, ora la partenza dei lavori di espansione del terminal della Spezia”

Contship, Gasselin: “Crescita consolidata, ora la partenza dei lavori di espansione del terminal della Spezia”

Matthieu Gasselin, Ceo di Contship

La pubblicazione del report annuale di Eurokai relativo all’andamento dell’anno 2025 che conferma numeri positivi per il Gruppo Contship, che registra risultati in crescita chiudendo l’esercizio con ricavi netti pari a 293 milioni di euro, in aumento del 10,9% rispetto al 2024. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal gruppo. 

“Il 2025 segna un ulteriore passo nel percorso di crescita solido e costante del Gruppo: Contship ha continuato a rafforzare le attività intermodali e a potenziare con decisione le operazioni nei terminal marittimi. La performance è stata sostenuta sia dai terminal, marittimi e terrestri, sia dal trasporto intermodale. A livello consolidato, il risultato d’esercizio ha registrato un incremento del +16,7%” ha dichiarato Tommaso Ferrario, Cfo di Contship.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com