Doppio riconoscimento per Leonardo D’Imporzano e il suo “Relitti. La nostra memoria in fondo al mare”

Doppio riconoscimento per il giornalista e divulgatore spezzino Leonardo D’Imporzano e il suo libro Relitti. La nostra memoria in fondo al mare, edito da Nutrimenti Mare lo scorso anno. L’opera, nelle ultime settimane, ha conquistato il terzo posto nella sezione saggistica della 17ª edizione del Premio Carlo Marincovich e la menzione speciale nella sezione saggistica del Premio Pagine d’aMare. “Un viaggio epico attraverso i mari della storia – si legge nella sinossi del volume -. Relitti dimenticati, battaglie navali e tesori sommersi. Leonardo D’Imporzano svela i segreti nascosti nelle profondità degli oceani. Dalle antiche battaglie navali di Salamina alle moderne esplorazioni sottomarine, Relitti intreccia storie di uomini e navi che hanno segnato la storia dell’umanità”.

Due manifestazioni diverse, quelle nell’ambito delle quali il volume è stato premiato, ma accomunate dall’attenzione alla cultura del mare. Il Premio Marincovich, punto di riferimento nel giornalismo nautico italiano, intende valorizzare opere capaci di unire rigore, esperienza e qualità narrativa. Pagine d’aMare invece amplia lo sguardo al mare come spazio culturale, simbolico e ambientale. Quest’ultima rassegna è promossa e organizzata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, in collaborazione con il ministero della Cultura e, per questa edizione, con il Comune di Pisa. Per la terza edizione, la giuria del premio, composta da Vittorio Macioce e Alberto Luca Recchi, è stata presieduta da Sveva Sagramola. La cerimonia di premiazione si terrà l’8 maggio prossimo a Pisa, nella Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti, alle 17.30.

Intanto sono in corso contatti per una possibile traduzione del volume per la sua diffusione oltre confine.

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