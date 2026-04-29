Eventi, slitta al 19 settembre il Festival delle Pro loco della Valbormida in programma a Carcare

Valbormida. Slitta al 19 settembre il Festival delle Pro loco della Valbormida, previsto il terzo sabato di maggio. Per motivi organizzativi si è deciso di spostare la data all’autunno, mentre la location dell’edizione 2026 resta, come già deciso, Carcare. Dopo le vicissitudini recenti che hanno portato alle dimissioni del vecchio direttivo della Pro loco ospitante, con l’elezione, nei giorni scorsi, di quello nuovo, gli organizzatori hanno scelto di posticipare l’evento.

“Le tempistiche troppo strette ci hanno indotto a prendere questa decisione, anche e soprattutto per poter definire al meglio gli aspetti legati alla sicurezza, con regole sempre più stringenti che vanno rispettate – spiega il neo presidente della Pro loco di Carcare, Marco Sanna – Ci auguriamo che il meteo ci assista e di poter così confermare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate valbormidese”.

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