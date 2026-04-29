Gioielli dell’orafo spezzino Alessandro Orlandi in mostra a Milano

C’era anche una presenza artistica spezzina nel programma della Milano Art Week e del Fuorisalone 2026: i gioielli dell’orafo Alessandro Orlandi hanno infatti partecipato ad un’esposizione collettiva alla Galleria Rossini. La mostra ha accolto i finalisti della quinta edizione del “Gioiello Contemporaneo Contest”.

“L’evento ha riunito una selezione significativa della ricerca più attuale nel campo del gioiello d’autore, presentando oltre 80 opere realizzate da artisti, designer e orafi italiani e internazionali – si legge in una nota -. L’esposizione ha offerto una panoramica articolata sulla continua evoluzione di questo linguaggio espressivo, tra sperimentazione materica, indagine formale e tensione concettuale”.

Orlandi, artista che fa sue le tradizioni tecniche dei maestri valenziani e propone monili rigorosi ma che sanno andare oltre il semplice ornamento, ha portato in esposizione tre sue creazioni: Geometric, anello d’oro e periodoto, Atollo, anello d’oro e turchese, e Atlantis, ciondolo con tormalina grezza. Tutti i gioielli sono in ore 18 carati e realizzati interamente a mano, dalla forgiatura alla finitura.

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