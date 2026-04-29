Giornata sicurezza stradale: il 6 maggio evento di aggiornamento per gli over 65

Genova. Nella Giornata europea della sicurezza stradale, il 6 maggio, l’Associazione 50&Più Genova collabora con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale Territoriale del Nord Ovest – Motorizzazione di Genova, per proporre ai guidatori over 65 l’incontro “Metti la sicurezza al volante. Aggiornamento sulle norme della circolazione”.
Per chi vuole mettersi alla prova e valutare la propria conoscenza sulle nuove norme del Codice della strada, l’appuntamento è mercoledì 6 maggio 2026, ore 15, al Circolo Unificato dell’Esercito in via S. Vincenzo 68, nel centro di Genova.