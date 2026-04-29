Impianto Specchia, il Pd: “Gli abitanti delle Pianazze meritano risposte, non rinvii. Commissione convocata con tempismo che parla da solo”

“A meno di 200 metri da case, una scuola dell’infanzia e campi sportivi, alle Pianazze, sorge un impianto di selezione rifiuti che da anni è diventato insostenibile per chi ci vive vicino”. Il Partito democratico spezzino, tramite una nota stampa firmata dalla segreteria provinciale, dal Forum Ambiente e dall’intero gruppo consiliare, ritorna su quanto accaduto l’altra sera in Consiglio comunale, quando è stata discussa e poi bocciata la mozione con cui proprio i dem chiedevano un approfondito monitoraggio dei materiali presenti nello stabilimento e di valutare l’ipotesi di una delocalizzazione dell’impianto.

“Si tratta di una situazione che pesa sulla vita di moltissimi cittadini residenti tra Arcola e La Spezia: odori, rumore, traffico notturno di mezzi pesanti, e — nelle ultime settimane — due incendi all’interno dell’impianto e il ritrovamento di tre residuati bellici durante le operazioni di cernita dei materiali. La mozione chiedeva cose precise: che il Comune si attivasse presso gli enti competenti per avviare un percorso verso la delocalizzazione dell’impianto, che aprisse un’interlocuzione con Iren, e che venisse disposta un’analisi merceologica puntuale dei materiali in ingresso. Nulla di ideologico. Nulla di irragionevole. La risposta della maggioranza è stata: aspettate la Commissione”, rilevano i consiglieri e gli esponenti del Pd nella nota, proseguendo però con alcune considerazioni.

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