“La Via del Mare” debutta il 2 maggio: 50 chilometri tra Appennino e costa per l’Epic Trail 2026

Un tracciato che unisce entroterra e costa, montagne e mare, in un’unica esperienza su due ruote. È questo lo spirito de “La Via del Mare – Epic Trail 2026”, l’iniziativa che verrà inaugurata con una giornata speciale dedicata agli appassionati di MTB ed e-MTB. L’appuntamento è fissato per il prossimo 2 maggio, quando prenderà il via un’avventura condivisa lungo un percorso di 54 chilometri, con un dislivello positivo di circa 1.100 metri e sviluppo interamente su sterrato. La partenza è prevista dal Passo di Cento Croci alle 9, mentre l’arrivo sarà nel cuore di Sestri Levante, in piazza Matteotti. Il tracciato attraversa cinque comuni del territorio ligure, offrendo un viaggio immersivo tra paesaggi diversi e suggestivi: Varese Ligure, Maissana, Ne, Casarza Ligure e la stessa Sestri Levante. Un itinerario pensato per valorizzare il territorio, collegando l’Appennino al mare attraverso sentieri naturali e panorami di grande fascino. La partecipazione è libera, gratuita e spontanea, ma senza alcun servizio di supporto: una scelta che sottolinea il carattere autentico e “self-supported” dell’evento, rivolto a ciclisti con buona preparazione tecnica e autonomia. Non si tratta quindi di una gara, ma di un’esperienza da vivere in sicurezza e consapevolezza. Gli organizzatori raccomandano infatti adeguate capacità di conduzione, considerando la presenza di tratti esposti, rocciosi e sezioni di portage. Le discese, spesso tecniche e su terreno sconnesso, richiedono attenzione ed esperienza. Obbligatorio l’uso del casco, così come è fondamentale essere attrezzati per ogni eventualità, dall’autoriparazione al primo soccorso. Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda l’approvvigionamento: lungo il percorso non saranno disponibili punti di ristoro, per cui ogni partecipante dovrà portare con sé scorte sufficienti di cibo e bevande. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Sestri Levante e si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione del territorio attraverso il turismo outdoor e sostenibile. “La Via del Mare” si propone così non solo come un evento inaugurale, ma come un nuovo modo di vivere e scoprire la Liguria più autentica, pedalata dopo pedalata.

L’articolo Impianto Specchia, il Pd: “Gli abitanti delle Pianazze meritano risposte, non rinvii. Commissione convocata con tempismo che parla da solo” proviene da Città della Spezia.

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