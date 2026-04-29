Leivi: grosso pino pericolante, via privata Belvedere chiusa al traffico

Questo pomeriggio in via privata Belvedere a Lerivi, è crollata una vecchia pianta di acacia ricoperta d’edera e marcita. L’attenzione dei vigili del fuoco di Chiavari, liberata la carreggiata, è stata attirata da un grosso pino domestico fortemente inclinato e a rischio crollo; nella possibile caduta verrebbero travolti e spezzati alcuni cavi elettrici.

La via è privata al servizio di diverse case, ma non è protetta da sbarre e di fatto è aperta a tutti i mezzi. I vigili del fuoco, giudicando pericolante il grosso pino, hanno quindi provveduto a chiudere la strada. Gli utenti dovranno fruire di una strada alternativa. Dovrà essere il Comune, essendo la strada aperta all’uso pubblico, ad intervenire imponendo eventualmente con un’ordinanza ai proprietari del pino di abbatterlo per motivi di sicurezza e anche per tutelare le utenze servite dai cavi tesi sotto il pino inclinato.

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