Liberazione, Riconvertiamo Seafuture: “Dal Comune solo retorica”

Il gruppo “Riconvertiamo Sea Future” interviene duramente sulla serata del 24 aprile, criticando la posizione assunta dal Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in merito alle contestazioni avvenute durante le celebrazioni della Liberazione.

“La nota di solidarietà espressa dal Sindaco al professor Egidio Banti riguardo il ‘fuori programma’ meritoriamente apportato da un consistente gruppo di giovani — scrive l’associazione — è interessante più per quel che svela sul primo cittadino che per le affermazioni in sé”. Secondo il gruppo, Peracchini sarebbe consapevole che i cori non erano indirizzati all’oratore: “Banti ha impartito al primo cittadino una lezione di signorilità e democrazia, ascoltando gli slogan senza scomporsi e compiacendosi quando i ragazzi hanno intonato ‘Dai monti di Sarzana’”.

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