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Politica

L’UdC avvia la campagna di tesseramento straordinario

L’UdC avvia la campagna di tesseramento straordinario

Bandiera Udc

Savona. L’Udc ha avviato ufficialmente una campagna di tesseramento straordinario in tutta la Liguria, con l’obiettivo di “rafforzare la presenza sul territorio e coinvolgere cittadini, professionisti e giovani che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, della solidarietà e della buona amministrazione”.

In provincia di Savona, la responsabilità organizzativa è stata affidata a Rosario Merenda, considerata una “figura di riferimento sul territorio, che guiderà le attività di adesione e promozione del partito”.

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