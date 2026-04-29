L’UdC avvia la campagna di tesseramento straordinario

Savona. L’Udc ha avviato ufficialmente una campagna di tesseramento straordinario in tutta la Liguria, con l’obiettivo di “rafforzare la presenza sul territorio e coinvolgere cittadini, professionisti e giovani che si riconoscono nei valori del popolarismo europeo, della solidarietà e della buona amministrazione”.

In provincia di Savona, la responsabilità organizzativa è stata affidata a Rosario Merenda, considerata una “figura di riferimento sul territorio, che guiderà le attività di adesione e promozione del partito”.

» leggi tutto su www.ivg.it