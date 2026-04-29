Municipio Centro Ovest, strappo in maggioranza: Pd e Lista Salis lasciano l’aula

Genova. Tensioni nel Municipio Centro Ovest, dove nel corso dell’ultimo Consiglio i consiglieri di maggioranza di Pd, Lista Salis e Linea Condivisa hanno abbandonato l’aula durante la discussione sulla riqualificazione dell’area in cui sorge Music for Peace, in dissenso contro la gestione del presidente del Municipio 5 Stelle Michele Colnaghi.

“È necessario un cambio di passo. Pd e Lista Salis-Linea Condivisa hanno mandato un forte segnale politico abbandonando l’aula in contrasto col metodo portato avanti dal presidente: la situazione a livello politico è diventata insostenibile”, si legge in una nota in cui i consiglieri di maggioranza prendono posizione netta. Alla base del dissenso, la scelta di non ammettere una serie di emendamenti che puntavano ad allargare la riqualificazione dell’area e di altre realtà come il Cap.

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