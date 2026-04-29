Museo e area archeologica, il maggio dell’antica Luni inaugura con l’apertura straordinaria del 1°. Domenica ingresso gratuito

Museo nazionale e area archeologica di Luni comunicano gli appuntamenti in programma per il mese di maggio. A inaugurarlo, venerdì 1°, una apertura straordinaria di museo e parco archeologico, che sarà ripetuta anche lunedì 4 maggio. Mentre il giorno precedente, 3 maggio, sarà la volta dell’ingresso gratuito essendo la prima domenica del mese. Seguiranno una serie di visite guidate, la prima martedì 5 maggio (“Al parco con l’archeologo”). Nella locandina qua sotto, il programma di maggio con date, orari, contatti e altre informazioni:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com