Un super secondo tempo basta alla Pro Recco per archiviare la pratica Ortigia nella 23esima giornata di Serie A1: alla Sciorba i campioni d’Italia superano i siciliani per 18-10.
Triplette per Di Fulvio, Granados e Condemi. Proprio quest’ultimo, ex dei biancoverdi, segna il 4-2 che chiude il primo tempo e lancia il break biancoceleste. Nei successivi otto minuti, infatti, i ragazzi di Sukno allungano con Di Fulvio, Irving, Granados e ancora Condemi (8-2) chiudendo la prima metà di gara sul 12-4. Otto gol di scarto che la capolista custodisce fino alla quarta sirena, incamerando tre punti che la lasciano in vetta solitaria.
PRO RECCO WATERPOLO-CC ORTIGIA 1928 18-10
PRO RECCO WATERPOLO: G. Nicosia, F. Di Fulvio 3, A. Granados Ortega 3, G. Cannella 1, A. Fondelli, A. Mladossich 2, A. Patchaliev 2, L. Pavillard, M. Iocchi Gratta 2, R. Buric 1, F. Condemi 3, M. Irving 1, L. Perrone, F. Cassia, L. Demarchi. All. Sukno
CC ORTIGIA 1928: D. Ruggiero 1, G. Rossi, R. Torrisi, B. Baksa 2, S. Di Luciano 2, L. Giribaldi, E. Tringali Capuano, A. Carnesecchi 3, R. Radic, G. Marangolo, M. Aranyi, V. Tankosic 2, J. Valenza, F. Trimarchi, F. Scordo. All. Piccardo
Arbitri: Ricciotti e Volpini
Parziali: 4-2 8-2 4-3 2-3
Usciti per limite di falli Cassia (P) e Radic (O) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco Waterpolo 5/12 + un rigore e C.C. Ortigia 1928 5/12 + 2 rigori. Perrone (P) subentra a Nicosia nel quarto tempo.
Foto Schenone