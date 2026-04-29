Politiche locali del cibo a Genova, presentato il tavolo permanente: ecco come aderire

Genova. Presentati oggi a Palazzo Tursi, il tavolo permanente sulle politiche locali del cibo e il percorso di costruzione di una governance multilivello e partecipata, interna ed esterna all’ente, delle politiche del cibo come settore chiave per lo sviluppo sostenibile, sociale ed economico della città.

Alla presenza della consigliera delegata allo Sviluppo di azioni atte a migliorare la sostenibilità e la giustizia delle economie legate alle Politiche del Cibo, Francesca Ghio, delle assessore al Commercio Tiziana Beghin e ad Ambiente e Sostenibilità Silvia Pericu, insieme alle rappresentanze di diversi stakeholder pubblici e privati, l’incontro ha rappresentato l’occasione per presentare l’articolazione degli uffici coinvolti, lo strumento del Tavolo permanente e le metodologie di lavoro partecipative.

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