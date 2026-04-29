Ponte del Primo Maggio senza la spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita

Santa Margherita Ligure. La spiaggia di Ghiaia, a Santa Margherita Ligure, è ufficialmente off limits: il sindaco di Guglielmo Caversazio ha dovuto firmare l’ordinanza di divieto di balneazione dando seguito al decreto regionale che vieta la balneabilità per tutta la stagione estiva.

Il decreto regionale è stato adottato dopo che per cinque anni consecutivi il punto di prelievo è risultato “scarso” durante i monitoraggi di Arpal. Dal primo maggio al 30 settembre dunque la spiaggia di Ghiaia – una delle poche libere a Santa Margherita – non sarà accessibile, quantomeno per fare il bagno.

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