Quarant’anni di vita cittadina negli scatti di Claudio Pistelli, mostra in Fondazione Carispezia

Aprirà venerdì 8 maggio alle 18, negli spazi della Fondazione Carispezia alla Spezia, la mostra fotografica Cronaca. La città, i fatti, i personaggi negli anni del bianco e nero, curata da Marco Condotti. L’esposizione attinge al vasto archivio di Claudio Pistelli, storico fotocronista de Il Secolo XIX, e propone una selezione di scatti che ripercorrono oltre quarant’anni di vita cittadina. Migliaia di immagini che raccontano volti, avvenimenti e momenti chiave della cronaca locale, restituendo uno spaccato vivido della memoria collettiva. Il percorso espositivo sarà arricchito da contenuti audiovisivi con interviste ai giornalisti dell’epoca, offrendo ulteriori strumenti di lettura per rileggere la storia recente del territorio attraverso uno sguardo diretto e autentico. Un racconto per immagini che intreccia informazione e memoria, restituendo alla comunità una parte significativa della propria identità, con le testimonianze di Paolo Ardito, Paolo Brosio, Franco Carozza, Roberta Della Maggesa, Alessandro Franceschini, Amerigo Lualdi, Marco Magi, Enzo Millepiedi, Filippo Paganini, Renzo Raffaelli, Corrado Ricci, Riccardo Sottanis.

Orari

Inaugurazione: venerdì 8 maggio, ore 18

La mostra rimarrà aperta al pubblico dal 9 maggio al 7 giugno dal lunedì al venerdì ore 15.30-17.30; sabato, domenica e festivi ore 10-13 | 15.30-19.30

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