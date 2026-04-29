Regata regionale di Pra’, sei medaglie per i canottieri della LNI Savona

Genova. Alla seconda regata regionale che si è svolta nel bacino remiero di Genova Pra’ domenica 26 aprile, i cinque canottieri della Lega Navale Italiana di Savona, Michelangelo Malinconico, Paola Maria Carlotta Malinconico, Giulio Boatini, Mattia Badano e Erika Bacchini, hanno conquistato sei medaglie: una d’oro, tre d’argento e due di bronzo, confermando di aver raggiunto un buon livello di preparazione che fa ben sperare per i futuri impegni in gare nazionali.

Medaglia d’oro conquistata da Paola Malinconico in coppia con la sanremese Elena Sofia Cioni nella specialità del doppio Under 19 metri 2000 al termine di una gara condotta sempre in testa, con distacco finale di quattro secondi sull’equipaggio dello Speranza Prà, di quattordici su quello del Rowing Club Genovese e di diciassette su quello dell’Urania di Murcarolo.

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