Rotary Club Varazze Riviera del Beigua in prima linea per la prevenzione: screening gratuiti e salute al centro del territorio

Celle Ligure. Un grande successo per il Rotary Club Varazze Riviera del Beigua, protagonista in prima linea nella giornata di domenica 26 aprile con un’importante iniziativa di screening gratuiti dedicati alla prevenzione, nell’ambito del service “Salute e Medicina Digitale”, di cui il Club è capofila.
Presso la sede AVIS di Celle Ligure, circa 60 persone hanno potuto accedere gratuitamente a controlli fondamentali per la salute: analisi del sangue capillare (emoglobina glicata, colesterolo, glicemia), misurazione della pressione, OCT, ecocardio ed ecocolordoppler dei tronchi sovraortici.