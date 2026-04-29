Scolmatore del Bisagno, l’argilla frena la talpa: costi in aumento e rebus per lo stoccaggio in cava Cavalletti

Genova. Nuova tegola per il cantiere dello scolmatore del Bisagno, la cui talpa sta scavando la galleria che collegherà il torrente genovese direttamente al mare di corso Italia. Sul tracciato del tunnel, infatti, lo scavo si è imbattuto in una massiccia presenza di terreni argillosi, non previsti in sede di studio modellistico dell’opera. Una “scoperta” che da un lato sta rallentando i lavori, già in ritardo, e dall’altro rischia di mandare in tilt il meccanismo legato allo stoccaggio dello smarino.

Al centro del rebus, la cava Cavalletti, nel cuore di Molassana, concepita come sito di smistamento e stoccaggio temporaneo, e che rischia ora la saturazione a causa di un materiale che, a differenza della roccia calcarea, non può essere riutilizzato e dovrà essere smaltito in discarica con costi aggiuntivi. Costi che si aggiungeranno alla quota parte già pagata dalle aziende committenti dell’opera per l’usufrutto della cava.

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