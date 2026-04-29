Tragedia di Catanzaro, la bambina di 6 anni ricoverata al Gaslini non è più in pericolo di vita

Genova. Migliorano le condizioni della bambina di 6 anni coinvolta nella tragedia di Catanzaro, dove una donna di 46 anni si è lanciata dal terrazzo della sua casa con i figli: uno di 4 anni ed uno di 4 mesi, morti sul colpo, e la più grande, poi trasferita al Gaslini.

La piccola è sempre ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita. La direzione sanitaria fa sapere che le sue condizioni cliniche sono soddisfacenti: non risultano danni neurologici e respira da sola. Continua a essere attentamente monitorata per le gravi lesioni subite a livello di aorta, fegato e milza, ed è stata presa in carico da un’equipe di psicologi insieme con il padre. bambina e la famiglia sono state prese in carico dal punto di vista psicologico.

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